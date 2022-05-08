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Овинс Сен-Прё раздельным решением победил Маурисио Руа на турнире UFC 274

Овинс Сен-Прё раздельным решением победил Маурисио Руа на турнире UFC 274
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся бой основного карда UFC 274 в полутяжёлом весе, в котором сошлись 40-летний бразилец Маурисио Руа и 39-летний американец Овинс Сен-Прё.

Поединок завершился победой Сен-Прё раздельным решением судей — 28-29, 29-28, 30-27.

Таким образом, Овинсу удалось оправиться после двух поражений кряду, одержав 27-ю победу в ММА при 16 неудачных исходах. Для Руа это поражение стало 13-м в ММА при 27 победах.

Напомним, в главном поединке турнира сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.

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UFC 2022. UFC 274, Финикс, США
Маурисио Руа - Овинс Сен-Прё (W)
08 мая 2022, воскресенье. 05:45 МСК
Окончено
SD
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