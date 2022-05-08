Начался бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты начинается бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок проходит в рамках полутяжёлой весовой категории.
«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.
Трансляция боя доступна на стриминговом сервисе DAZN. На кадрах из раздевалок Дмитрий Бивол и Сауль Альварес выглядели абсолютно спокойными и одновременно сосредоточенными.
Результаты предшествующих этому бою поединков боксёрского вечера:
- Шахрам Гиясов — Кристиан Гомес — единогласное решение судей;
- Марк Кастро — Педро Висенте Шарбааи — единогласное решение судей;
- Жилей Жанг — Скотт Александер — нокаут, 1-й раунд, 1:54;
- Хоселито Веласкес — Хосе Сото — нокаут, 6-й раунд, 1:06;
- Алексис Эспино — Аарон Сильва — нокаут, 4-й раунд, 1:17;
- Эльнур Абдураимов — Мануэль Корреа — нокаут, 2-й раунд, 2:43;
- Фернандо Молина — Рикардо Вальдовинос — раздельное решение судей.
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