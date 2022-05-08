Дмитрия Бивола освистали болельщики перед началом поединка с Саулем Альваресом

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты начинается бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок проходит в рамках полутяжёлой весовой категории.

Стоит отметить, что перед выходом на ринг российского бойца освистали присутствующие на арене болельщики.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.

Результаты предшествующих этому бою поединков боксёрского вечера: