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Дмитрия Бивола освистали болельщики перед началом поединка с Саулем Альваресом

Дмитрия Бивола освистали болельщики перед началом поединка с Саулем Альваресом
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты начинается бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок проходит в рамках полутяжёлой весовой категории.

Стоит отметить, что перед выходом на ринг российского бойца освистали присутствующие на арене болельщики.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка.

Результаты предшествующих этому бою поединков боксёрского вечера:

  • Шахрам Гиясов — Кристиан Гомес — единогласное решение судей;
  • Марк Кастро — Педро Висенте Шарбааи — единогласное решение судей;
  • Жилей Жанг — Скотт Александер — нокаут, 1-й раунд, 1:54;
  • Хоселито Веласкес — Хосе Сото — нокаут, 6-й раунд, 1:06;
  • Алексис Эспино — Аарон Сильва — нокаут, 4-й раунд, 1:17;
  • Эльнур Абдураимов — Мануэль Корреа — нокаут, 2-й раунд, 2:43;
  • Фернандо Молина — Рикардо Вальдовинос — раздельное решение судей.
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