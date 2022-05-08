Сауль Альварес потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет

Сегодня, в ночь на 8 мая мск, в Лас-Вегасе (США) на стадионе T-Mobile состоялся бой россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса. Спортсмены оспорили звание чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC.
В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за российским бойцом Дмитрием Биволом, для которого эта победа стала 20-й в карьере.
Таким образом, 31-летний Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. На его счету теперь 61 бой, 57 побед (39 — нокаутом), две ничьих и два поражения.
Также это поражение стало для Альвареса первым за девять лет. В последний раз мексиканец проиграл бой в 2013 году, тогда его соперником был Флойд Мейвейзер-младший. Тогда американец одержал победу по очкам решением большинства судей.
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