Дмитрий Бивол остаётся непобеждённым. У него 20 побед кряду

31-летний российский боксёр Дмитрий Бивол, одержав победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом, продлил свою выигрышную серию до 20 поединков кряду. Он побеждает с начала своей профессиональной карьеры в 2014 году.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию поединка.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, а Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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