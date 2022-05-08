Дмитрий Бивол: я доказал всем, что я лучший

Россиянин Дмитрий Бивол после победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом и защитой титула в полутяжёлом весе после боя дал первые комментарии поединка.

«Спасибо всем болельщикам, кто пришёл. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Я доказал всем, что я лучший. Извините, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его и его команду», — заявил Дмитрий в интервью после боя.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.