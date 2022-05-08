Оливейра досрочно победил Гэтжи в главном бою UFC 274. Пояс остаётся вакантным

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся главный бой основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса – 32-летний бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Джастин Гэтжи.
Поединок завершился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
Гэтжи потерпел четвёртое поражение в карьере при 23 победах в ММА. У Оливейры же это 33-я победа в ММА и 11-я кряду в UFC.
Ранее в соглавном бою турнира Роуз Намаюнас раздельным решением уступила Карле Эспарзе и лишилась титула в женском минимальном весе, а Майкл Чендлер роскошным нокаутом ударом ногой в челюсть победил Тони Фергюсона.
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