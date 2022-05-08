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«Канело, скорее всего, недооценил Бивола». Тищенко — о сенсационной победе россиянина

«Канело, скорее всего, недооценил Бивола». Тищенко — о сенсационной победе россиянина
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Известный российский боксёр, чемпион ОИ-2016 Евгений Тищенко высказался о победе российского боксёра Дмитрия Бивола в титульном бою в полутяжёлом весе над мексиканцем Канело Альваресом.

«Дмитрия Бивола поздравляю с победой. Он действительно был сегодня лучше, и очень сложно было бы не отдать ему победу в таком поединке, который он сегодня показал.

Он был и готов лучше, чем последние два боя, и тактически умно отбоксировал. Канело, скорее всего, недооценил Дмитрия, потому что он изначально проигрывал и габаритами, и массой, и мощью.

Ему, в принципе, стилистически победить Бивола было тяжело, но из-за того, что Бивол не так ярко дрался последние два боя, наверное, поэтому они выбрали его. Я рад за Бивола.

Не знаю, что будет и какие бои его ждут. Думаю, что Бивол — Бетербиев — это сейчас самый крутой бой для России, если Бетербиев выиграет у Смита», — сказал Евгений в беседе с редактором раздела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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