Хабиб призвал UFC организовать бой Махачева и Оливейры
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После досрочной победы Чарльза Оливейры над Джастином Гэтжи в главном бою UFC 274 экс-чемпион организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал UFC организовать бой Чарльза Оливейры с представителем России Исламом Махачевым.
«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза? Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «твиттере».
Напомним, сегодня, 8 мая, поединок Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи завершился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
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