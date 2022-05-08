Хабиб призвал UFC организовать бой Махачева и Оливейры

После досрочной победы Чарльза Оливейры над Джастином Гэтжи в главном бою UFC 274 экс-чемпион организации в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов призвал UFC организовать бой Чарльза Оливейры с представителем России Исламом Махачевым.

«Неужели есть более интересный поединок в UFC на данный момент, чем Ислам против Чарльза? Просто сведите этих бойцов в Абу-Даби 22 октября. Пусть определится неоспоримый чемпион», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 8 мая, поединок Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи завершился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.