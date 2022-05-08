Чендлер: Макгрегор, давай биться в полусреднем весе! Когда тебе угодно!

36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер после победы ярким нокаутом над Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 бросил вызов известному ирландцу – Конору Макгрегору.

«Конор Макгрегор, тебе нужно вернуться и биться с кем-то, и я – это самый зрелищный легковес на планете, но я поднимаю ставки, Конор. Я хочу, чтобы ты был максимально большим, и максимально опасным, и в максимально лучшей форме. Так что давай биться в полусреднем весе! Летом, осенью, зимой – когда тебе угодно! Храни вас Господь, увидимся на вершине», — гласит комментарий Чендлера в октагоне сразу после боя.

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги. Ранее он являлся чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе.

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