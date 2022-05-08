Макгрегор ответил на вызов Майкла Чендлера

36-летний американский боец UFC Майкл Чендлер после победы ярким нокаутом над Тони Фергюсоном на турнире UFC 274 бросил вызов известному ирландцу – Конору Макгрегору, тот ответил.

«Я не уверен, что хочу сбросить вес. Мне очень нравится быть сконструированным как холодильник. Я чувствую, что хочу драться в таком виде, просто чтобы посмотреть, что он ответит. Но я бы хотел сразиться с бразильцем, 100%! Я люблю Бразилию, и я непобедим против Бразилии. Всё, ребята, у меня есть кое-что, что я уже думаю сделать», — написал Конор Макрегор в своём «твиттере».

Напомним, Чендлер в интервью после победного боя с Фергюсоном заявил: «Конор Макгрегор, тебе нужно вернуться и биться с кем-то, и я – это самый зрелищный легковес на планете, но я поднимаю ставки, Конор. Я хочу, чтобы ты был максимально большим, и максимально опасным, и в максимально лучшей форме. Так что давай биться в полусреднем весе! Летом, осенью, зимой – когда тебе угодно! Храни вас Господь, увидимся на вершине».