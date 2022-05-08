В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой 31-летнего непобеждённого чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (57-1-2, 39 KO). Поединок прошёл в рамках полутяжёлой весовой категории.

В рамках 12-раундового противостояния победа осталась за российским бойцом Дмитрием Биволом, для которого эта победа стала 20-й в карьере.



Согласно запискам, каждый из трёх судей отдал победу Биволу с одинаковым счётом 115-113. Первые четыре раунда остались за мексиканцем, следующие четыре — за Дмитрием, девятый – за Саулем, а оставшиеся три – за российским бойцом.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе.

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