Сауль Альварес — о поединке с Биволом: нет никаких оправданий, сегодня я проиграл

31-летний мексиканский боец, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес отреагировал на поражение от россиянина Дмитрия Бивола в поединке за титул в полутяжёлом весе по версии WBA.

«Нет, я не считаю, что сделал достаточно для победы. Вам нужно это принять, таков бокс. Он великий чемпион. В боксе ты не только выигрываешь, ты ещё проигрываешь. Нет никаких оправданий [моему выступлению], сегодня я проиграл», — сказал Альварес после боя.

Напомним, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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