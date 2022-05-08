Сауль Альварес оценил ударную мощь в полутяжёлом весе после поражения от Бивола

31-летний мексиканский боец, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес после поражения от россиянина Дмитрия Бивола в поединке за титул в полутяжёлом весе по версии WBA выразил мнение об ударной мощи в этом весе.

«Ударная мощь в полутяжёлом весе совсем другая. Я не собираюсь оправдываться этим [за своё поражение]. Такое тоже бывает. Ты выигрываешь, ты проигрываешь, это спорт», — ответил Канело после боя.

Напомним, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему. Бой с Биволом завершился победой россиянина единогласным решением судей – 115-113.

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