Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 274

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 274, состоявшегося в ночь с 7 на 8 мая. Традиционно речь идёт о сумме в размере $ 50 тыс. Информацией о денежном вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена в официальном «твиттере» организации.
Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Майклу Чендлеру (победа нокаутом над Тони Фергюсоном) и Андре Фиальо (одолел Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом).
Бонусы за лучший бой вечера достались Брэндону Ройвалу и Мэтту Шнеллу (победа Ройвала удушающим приёмом в первом раунде).
В главном бою спортивного шоу встречались бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Этот поединок закончился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде.
- 8 мая 2022
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