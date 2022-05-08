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Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 274

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 274
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Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы по итогам турнира UFC 274, состоявшегося в ночь с 7 на 8 мая. Традиционно речь идёт о сумме в размере $ 50 тыс. Информацией о денежном вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена в официальном «твиттере» организации.

Денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось Майклу Чендлеру (победа нокаутом над Тони Фергюсоном) и Андре Фиальо (одолел Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом).

Бонусы за лучший бой вечера достались Брэндону Ройвалу и Мэтту Шнеллу (победа Ройвала удушающим приёмом в первом раунде).

В главном бою спортивного шоу встречались бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Этот поединок закончился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде.

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