Мейвезер поставил на победу Бивола над Альваресом и показал свой выигрыш. Фото

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, что сделал ставку на поединок между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Лёгкие деньги», — написал Флойд, приложив фото квитанции, из которой следует, что он поставил $ 10 тыс. на победу Бивола и выиграл $ 42 500.
Фото: Из личного архива Флойда Мейвезера
Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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