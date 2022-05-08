Герман Титов: если сам Канело захочет, реванш будут обсуждать

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов после победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом оценил возможность реванша россиянина с мексиканцем и объединительных боёв в полутяжелом весе.

«Что касается реванша, он прописан в контракте. Но не прописаны его условия. Так что если Канело захочет, то стороны начнут переговоры. Думаю, большие шансы, что реванш всё-таки случится.

По ходу боя могу сказать, что я сразу всем говорил, что так будет. Я чувствовал, что всё пройдёт именно так и будет победа.

Увидеть титульный бой Дмитрия в России? Всё зависит от мировой ситуации. Если Бетербиев пройдёт Смита, то, конечно, их объединительный поединок должен состояться в России. В конце этого года или начале следующего — было бы очень хорошо», — приводит слова Титова пресс-служба RCC Boxing.

Напомним, в очной встрече Бивол одержал победу над Альваресом единогласным решением судей. Эта победа стала восьмой защитой титула чемпиона мира WBA для Дмитрия.