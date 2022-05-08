Бивол стал 3-м в рейтинге вне зависимости от весовых категорий после победы над Канело

Российский непобеждённый чемпион WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол после победы над Саулем Канело Альваресом занял третью строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

До встречи с мексиканцем Дмитрий занимал 17-ю позицию в списке от авторитетного портала BoxRec. Опережают россиянина чемпион WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри и сам Сауль Альварес, который идёт на втором месте.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.