Сауль Альварес ответил, за счёт чего Дмитрий Бивол выглядел лучше

31-летний мексиканский боец, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес рассказал, за счёт чего россиянин Дмитрий Бивол выглядел лучше него в поединке за титул в полутяжёлом весе по версии WBA.

«Дмитрий дал отличный бой. Он здорово чувствовал дистанцию. Он сделал достаточно, чтобы выиграть бой», — сказал Альварес в интервью после боя.

Напомним, Сауль Альварес потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последняя неудача датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему. Бой с Биволом завершился победой россиянина единогласным решением судей – 115-113.

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