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Махачев обратился к Оливейре после его победы в бою с Гэтжи

Махачев обратился к Оливейре после его победы в бою с Гэтжи
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив представителя Бразилии Чарльза Оливейру с победой, одержанной в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Бой проходил на турнире UFC 274.

«Поздравляю, Чарльз, и увидимся в Абу-Даби, где сразимся за титул», — написал Махачев.

Напомним, поединок Оливейры и Гэтжи завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

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