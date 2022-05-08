Бивол донёс до Канело почти в два раза больше ударов. Опубликована полная статистика

Появилась статистика ударов в поединке Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса за пояс WBA Super в полутяжёлом весе.

Согласно данным Compubox, Бивол нанёс суммарно 710 ударов, 152 из которых пришлись в цель. При этом Дмитрий провёл 418 джебов и 212 мощных панчей. Статистика Альвареса – 495 ударов в сумме (84 акцентированных), 229 джебов и 266 сильных ударов.

Статистика ударов в поединке Дмитрий Бивол – Сауль Альварес Фото: Compubox

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.