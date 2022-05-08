«Это сумасшествие». Алджэмейн Стерлинг — о нокауте в исполнении Майкла Чендлера

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе американский боец Алджэмейн Стерлинг отреагировал на исход поединка основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.

«Какой неприятный нокаут фронт-киком. Это сумасшествие», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Напомним, бой завершился победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.

Таким образом, Чендлер сумел оправиться после двух поражений кряду – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.