Алан Джубан: нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года

Американский боец смешанного стиля Алан Джубан отреагировал на исход поединка основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.
«Я действительно надеюсь на то, что с Тони всё хорошо. Но нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года», — написал Джубан в своих социальных сетях.
Напомним, бой завершился победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.
Таким образом, Чендлер сумел оправиться после двух поражений кряду – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.
- 8 мая 2022
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