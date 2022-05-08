Алан Джубан: нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года

Американский боец смешанного стиля Алан Джубан отреагировал на исход поединка основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.

«Я действительно надеюсь на то, что с Тони всё хорошо. Но нокаут в исполнении Чендлера претендует на звание удара года», — написал Джубан в своих социальных сетях.

Напомним, бой завершился победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.

Таким образом, Чендлер сумел оправиться после двух поражений кряду – от Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.