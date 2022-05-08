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Макгрегор: я бы хотел сразиться с бразильцем

Макгрегор: я бы хотел сразиться с бразильцем
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о возможности провести поединок с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Я не уверен, что хочу сбросить вес. Мне и впрямь нравится быть как большой холодильник. Но я бы хотел сразиться с бразильцем, сто процентов! Я люблю Бразилию, и я непобедим в боях с бразильцами. Нужно будет об этом подумать», — написал Макгрегор.

Напомним, ранее Оливейра одолел американца Джастина Гэтжи. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 274 и завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде.

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