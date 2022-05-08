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Махачев ответил Порье, который захотел провести реванш с Оливейрой

Махачев ответил Порье, который захотел провести реванш с Оливейрой
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Российский боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на высказывание бывшего временного чемпиона Дастина Порье. Американец заявил о желании подраться с Чарльзом Оливейрой, хотя уже бился с ним и проиграл досрочно.

«Я думаю, мы уже видели этот бой, бро», — написал Махачев.

Напомним, поединок Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи на UFC 274 завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как бразилец провалил контрольное взвешивание перед поединком.

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