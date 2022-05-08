Дастин Порье бросил вызов Чарльзу Оливейре
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, выразив желание провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Мне нужен Чарльз. Я хочу провести этот чёртов бой», — написал Порье.
Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:
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