Дастин Порье бросил вызов Чарльзу Оливейре

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, выразив желание провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой.



«Мне нужен Чарльз. Я хочу провести этот чёртов бой», — написал Порье.



Напомним, в ночь с 7 на 8 мая мск Оливейра победил представителя США Джастина Гэтжи. Их поединок состоялся на турнире UFC 274. Бой был главным событием спортивного шоу и завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:

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