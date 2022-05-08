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«Это было солидно». Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом

«Это было солидно». Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом
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Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Super Геннадий Головкин поздравил Дмитрия Бивола с победой над Саулем Альваресом.

«Поздравляю с победой, Дмитрий! Это было солидно. Так держать!» – написал Головкин в соцсетях.

Напомним, Бивол победил Канело единогласным решением судей. В поединке с мексиканцем Дмитрий провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории, Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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