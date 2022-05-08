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Хабиб: почему Махачев должен проводить претендентский бой, если в дивизионе нет чемпиона?

Хабиб: почему Махачев должен проводить претендентский бой, если в дивизионе нет чемпиона?
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задался вопросом, почему Исламу Махачеву не дают право побиться за пояс уже в следующем поединке.

«Почему Махачев должен проводить претендентский бой, если в этом дивизионе нет чемпиона?» – написал Хабиб, отметив в сообщении Дану Уайта.

Напомним, поединок Оливейры и Гэтжи завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком. Следующий бой Ислама Махачева должен состояться с Бенеилом Дариушем – дата поединка пока не определена.

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