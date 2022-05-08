Кокляев рассказал о подготовке к реваншу против Емельяненко

Известный стронгмен Михаил Кокляев рассказал, готовится ли к реваншу против Александра Емельяненко.
«Напомню, что у нас продолжается сериал Кокляев — Емельяненко. Я на полку его не кладу, тем более на склад ненужных вещей. Я тренируюсь. Мы ждём лётной погоды. А там уже посмотрим, кто пролетит над гнездом кукушки, по версии Александра.
Я в любом случае, по версии романтиков, которые любят читать интересные книжки, попробую выйти на реванш. Когда это состоится? Должны сойтись звёзды. Я не против. Главное, чтобы Саша себя победил, но, судя по последним событиям, он проигрывает сам себе», — сказал Кокляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
- 8 мая 2022
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