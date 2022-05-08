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Фергюсон доставлен в больницу после поражения нокаутом в бою с Чендлером

Фергюсон доставлен в больницу после поражения нокаутом в бою с Чендлером
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон был доставлен в больницу после поражения, которое он потерпел в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на UFC 274. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент промоушена Дана Уайт.

Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. Таким образом, Майкл сумел оправиться после двух поражений кряду – от бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

В главном бою спортивного шоу чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра победил американца Джастина Гэтжи.

«Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона «Надеюсь, что Тони в порядке». Реакция Чендлера и мира на удар, нокаутировавший Фергюсона
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