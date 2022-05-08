Фергюсон доставлен в больницу после поражения нокаутом в бою с Чендлером

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон был доставлен в больницу после поражения, которое он потерпел в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на UFC 274. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент промоушена Дана Уайт.



Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. Таким образом, Майкл сумел оправиться после двух поражений кряду – от бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи. Для Фергюсона же это поражение стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

В главном бою спортивного шоу чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра победил американца Джастина Гэтжи.