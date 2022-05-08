Боец UFC раскритиковал Мохнаткину. Он считает, что россиянка — боец низкого уровня
Поделиться
Боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд раскритиковал Марину Мохнаткину, выступающую в PFL. Американец выразил недовольство, что Кайла Харрисон бьётся с оппонентками уровня Мохнаткиной.
«Наблюдение за тем, как Кайла Харрисон бьётся с этой девушкой низкого уровня, просто напоминает мне, почему она не в UFC. Оставайся в PFL и забирай лёгкие победы в карликовой лиге…» – написал Стрикленд в соцсетях.
Харрисон одолела Мохнаткину единогласным решением судей на турнире PFL 3. Кайла дважды побеждала в Гран-при промоушена. Стрикленду предстоит поединок с Алексом Перейрой на UFC 276.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
12:45
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
11:56
-
11:33
-
11:31
-
11:28
-
11:15
-
11:13
-
10:44
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:06
-
08:59
-
08:48
-
08:44
-
08:42
-
08:28
Партнерский контент