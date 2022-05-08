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Боец UFC раскритиковал Мохнаткину. Он считает, что россиянка — боец низкого уровня

Боец UFC раскритиковал Мохнаткину. Он считает, что россиянка — боец низкого уровня
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Боец UFC в среднем весе Шон Стрикленд раскритиковал Марину Мохнаткину, выступающую в PFL. Американец выразил недовольство, что Кайла Харрисон бьётся с оппонентками уровня Мохнаткиной.

«Наблюдение за тем, как Кайла Харрисон бьётся с этой девушкой низкого уровня, просто напоминает мне, почему она не в UFC. Оставайся в PFL и забирай лёгкие победы в карликовой лиге…» – написал Стрикленд в соцсетях.

Харрисон одолела Мохнаткину единогласным решением судей на турнире PFL 3. Кайла дважды побеждала в Гран-при промоушена. Стрикленду предстоит поединок с Алексом Перейрой на UFC 276.

Мохнаткина крутилась вокруг Харрисон как могла. Но монструозная американка смяла Марину Мохнаткина крутилась вокруг Харрисон как могла. Но монструозная американка смяла Марину
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