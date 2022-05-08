Дрозд: Бивол сделал из Канело беспомощного парня — одна из самых важных побед в карьере

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд оценил победу, одержанную россиянином Дмитрием Биволом в поединке с Саулем Альваресом из Мексики. Бой прошёл в рамках полутяжёлой весовой категории.



«Великолепный, яркий бой. Невероятно дисциплинированный Дмитрий Бивол. Прекраснейший план и одна из самых важных побед в его карьере. Мало кто был уверен на 100 процентов в том, что Бивол победит, по очкам и подавно. Понимаем давление. Но он смог это сделать! Он практически в каждом раунде был лучшим. Из двенадцати раундов в десяти точно! Счёт 115-113, конечно, не отражает того, что происходило на ринге. Это очень классная, важная победа Бивола в его крутом стиле.



По сути, Бивол сделал из Канело беспомощного парня. Ведь Альварес не нанёс ни одного удара. Реванш возможен, это точно в интересах Бивола. Как правило, в реваншах очень высокие ставки. Думаю, что шансов при таком раскладе у Канело будет ещё меньше. В начале Бивол опасался, изучал соперника. А сейчас всё понятно. Канело нужно срочно что-то кардинально менять, иначе будет то же самое», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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