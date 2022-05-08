Хирн: Канело выглядит поникшим? Он устал? Это всё из-за гениальности Бивола

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал итоги поединка Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса за пояс WBA Super в полутяжёлом весе.

«Мы говорили, насколько хорош Дмитрий Бивол, насколько тяжёлым был этот бой, и это было идеальное выступление. Он должен был боксировать именно так, как он боксировал. Судьи правы, по моему мнению. Он выиграл этот бой. Канело выглядит немного поникшим? Канело устал? Я думаю, это всё из-за гениальности Бивола.



Как сказал Бивол, он чувствовал себя трамплином к Геннадию Головкину и он был за карьерные планы Канело Альвареса. Какая ночь для него! Он мечтал об этой ночи, получил возможность. У Бивола было много боёв во время пандемии, где его выступления выглядели немного плоско. Бои с Крэйгом Ричардсом и Ленином Кастильо не говорили, что в этой форме он победит Канело Альвареса. Когда у вас есть такой особенный боец, как Дмитрий Бивол, если вы можете выступать ночью, вы можете побеждать в этих больших боях. Это было идеальное выступление в нужное время», – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.