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«Самый жёсткий нокаут, который я когда-то видел». Дана Уайт — о поражении Тони Фергюсона

«Самый жёсткий нокаут, который я когда-то видел». Дана Уайт — о поражении Тони Фергюсона
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Президент UFC Дана Уайт признался, что ни разу не видел таких тяжёлых нокаутов, в котором побывал американский боец ММА Тони Фергюсон в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на UFC 274.

«Сейчас я ничего не знаю о состоянии Тони, кроме того, что это был самый жёсткий нокаут, который я когда-либо видел», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. После боя Тони был доставлен в больницу. Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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