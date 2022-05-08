«Самый жёсткий нокаут, который я когда-то видел». Дана Уайт — о поражении Тони Фергюсона
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт признался, что ни разу не видел таких тяжёлых нокаутов, в котором побывал американский боец ММА Тони Фергюсон в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на UFC 274.
«Сейчас я ничего не знаю о состоянии Тони, кроме того, что это был самый жёсткий нокаут, который я когда-либо видел», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.
Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. После боя Тони был доставлен в больницу. Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 8 мая 2022
-
12:45
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
11:56
-
11:33
-
11:31
-
11:28
-
11:15
-
11:13
-
10:44
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:06
-
08:59
-
08:48
-
08:44
-
08:42
-
08:28
Партнерский контент