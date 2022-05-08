Рейтинг вне весовых категорий пересмотрен. Альвареса обошёл не только Бивол, но и Головкин

Российский непобеждённый чемпион WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поднялся на вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Авторитетный портал BoxRec пересмотрел изначальное решение, когда определил россиянина на третью позицию после победы над Саулем «Канело» Альваресом.

До встречи с мексиканцем Дмитрий занимал 17-е место в списке от авторитетного портала BoxRec. Теперь Бивола опережает Тайсон Фьюри. Третьим стал Геннадий Головкин, а Канело опустился на четвёртое место.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.