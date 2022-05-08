Альварес разместил первый пост после поражения в бою с Биволом

31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после его поражения в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.



«Так уж устроен бокс: иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Важно всегда оставаться с гордо поднятой головой. Будем сражаться вновь, и победы придут», — написал Альварес.



Напомним, поединок Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115-113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последний проигрыш датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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