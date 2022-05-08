Бивол: счёт не совсем объективный? Это было ожидаемо

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол прокомментировал решение судей после поединка против Сауля Альвареса.

«Если честно, я почувствовал, что выиграл. Я пришел в угол после 12-го раунда, и у меня было чувство, что я хорошо сделал свою работу, что и должен был сделать. Я был этому рад. А когда я услышал счёт 115-113, на секунду подумал, что бой отдали в ту сторону. Но всё-таки не посмели. Счёт не совсем объективный, и разница должна быть значительно больше? Честно, мне всё равно. Это же было ожидаемо. Он местная звезда, и судьи будут чуть-чуть предвзяты. Это нужно всегда понимать, когда ты боксируешь с таким человеком… Это нормально», – приводит слова Бивола «Матч ТВ».

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.