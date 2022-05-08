Губерниев: Биволом можно только восхищаться. Любая победа сейчас важна

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе российского боксёра Дмитрия Бивола, одержанной им в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Любая победа важна для России. Бивол — хороший парень. Вопрос только в том, что бой никто не видел, там под санкциями всё. В любом случае он огромный молодец, большой профессионал. Бивол двигается вперёд! Соперник очень хороший был, поэтому можно только восхищаться Дмитрием и аплодировать ему», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Бой Бивола и Альвареса состоялся сегодня, 8 мая, и продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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