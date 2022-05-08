«У нас есть пункт о реванше». Хирн сказал, когда пройдёт второй бой Бивола и Канело

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда пройдёт реванш Сауля Альвареса и Дмитрия Бивола. По словам британца, в контракте Канело предусмотрен второй бой.

«У нас есть пункт о реванше, но, в конечном счёте, Сауль должен активировать его. Вы не можете советовать Канело Альваресу. Он хочет вызовов. Я сказал это перед боем: он как будто хочет навредить себе в этих тяжёлых поединках. Прямо сейчас уверенность Дмитрия будет на другом уровне. Мы знаем о планах с Геннадием Головкиным и отложили их. Сейчас в игре большой бой-реванш с Дмитрием Биволом в сентябре», – приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.