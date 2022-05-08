Сауль Альварес: я выиграл бой с Биволом

31-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес высказал мнение, что одержал победу в поединке с россиянином Дмитрием Биволом.
«Я выиграл бой. Возможно, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определённо не проиграл бой. Мне кажется, я немного устал ближе к финальным раундам, но в целом чувствовал себя хорошо. В общем, не думаю, что проиграл бой. Разве что несколько раундов. Может быть, вес стал для меня небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на 100 процентов во время поединка», — приводит слова Альвареса DAZN.
Напомним, бой Бивола и Альвареса продлился 12 раундов, по итогам которых Бивол выиграл единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.
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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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