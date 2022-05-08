Гэтжи сделал первое заявление после поражения от Оливейры
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи разместил новый пост в своих социальных сетях, ставший первым после поражения в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 274.
«Ценю все сообщения с поддержкой в мой адрес. Мои поздравления Чарльзу», — написал Джастин.
Бой Оливейры и Гэтжи был главным событием спортивного UFC 274. Поединок завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Оливейра провалил контрольное взвешивание перед поединком. Ранее о победе Оливейры высказался киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев.
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