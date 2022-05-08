Джейк Пол: через три года я побью Альвареса

Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, высказался о поединке с участием россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.
«Сауль вскочил на канаты так, словно выиграл, тогда как на самом деле он выиграл лишь в трёх раундах. Эдди Хирн, пошёл к чёрту! Через три года я побью Канело, клянусь мамой. Мои поздравления Дмитрию Биволу. Он доказал, что Канело можно легко победить, если ты больше него», — сказал Пол в своих социальных сетях.
Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся сегодня, 8 мая. Он продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 8 мая 2022
-
16:38
-
16:00
-
15:48
-
15:21
-
14:49
-
14:23
-
14:14
-
14:00
-
13:31
-
12:45
-
12:34
-
12:29
-
12:23
-
12:15
-
11:56
-
11:33
-
11:31
-
11:28
-
11:15
-
11:13
-
10:44
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:24