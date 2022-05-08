Джейк Пол: через три года я побью Альвареса

Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, высказался о поединке с участием россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса.



«Сауль вскочил на канаты так, словно выиграл, тогда как на самом деле он выиграл лишь в трёх раундах. Эдди Хирн, пошёл к чёрту! Через три года я побью Канело, клянусь мамой. Мои поздравления Дмитрию Биволу. Он доказал, что Канело можно легко победить, если ты больше него», — сказал Пол в своих социальных сетях.



Напомним, бой Бивола и Альвареса состоялся сегодня, 8 мая. Он продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

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