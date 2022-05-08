Бивол вышел на бой с Канело с символикой Кыргызстана и был представлен как «боксёр из США»

Непобеждённый чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол вышел на бой с мексиканцем Саулем Альваресом без символики России. Во время выхода на ринг туннель, с которого выходил спортсмен, подсвечивался в цветах флага Кыргызстана. Перед боем Бивола представили как «боксёра из Калифорнии» — по месту проживания в США.

Стоит отметить, что Бивол родился и жил в Кыргызстане до переезда в Россию.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.