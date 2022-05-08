Штырков — о запрете флага России во время боя Бивола: гадкие выходки ещё больше мотивируют

Российский боец ММА Иван Штырков дал комментарий по поводу запрета российской символики во время боксёрского поединка между непобеждённым чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Все эти организаторы – вся эта «шобла», манипулирует и давит на наших спортсменов! Конченые! Но победа Бивола доказывает, что русский дух – не сломить. Наша любовь к стране, нашему дому – у нас в сердцах и душах. Это не получится отменить, запретить или забрать – невозможно. На это также невозможно наложить санкции! Такие гадкие и низкие выходки только ещё больше злят и мотивируют, чтобы побеждать и доказывать всему миру, что русские – самые сильные», — приводит слова Штыркова Metaratings.
Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
- 8 мая 2022
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