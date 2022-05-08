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«Принципы вредят здоровью». Хабиб высказался по поводу тяжёлого нокаута Фергюсона

«Принципы вредят здоровью». Хабиб высказался по поводу тяжёлого нокаута Фергюсона
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий по поводу поражения Тони Фергюсона в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на UFC 274.

«У каждой вещи есть своё место и время, если ты имеешь понимание в этом, тебе повезло, но если ты думаешь, что будешь долго в этой игре, то доиграешься, и самое тяжёлое, когда твои принципы вредят твоему здоровью.

Молодым бойцам нужно это знать, чтобы они не строили долгосрочные планы, связанные с профессиональной карьерой, потому что всё меняется в один день. Всегда нужно знать, чем вы будете заниматься после карьеры. Это послание узкому кругу, не всем понять», — написал Хабиб в социальных сетях.

Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. После боя Тони был доставлен в больницу. Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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