«Настало время других упрашивать меня». Оливейра высказался о своём следующем бое
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался по поводу того, кто станет его следующим соперником.
«Ещё в октагоне я сказал, что было бы неплохо подраться с Конором. Но помните, что было, когда я был седьмым в рейтинге? Я вызывал каждого из топов, но никто из них не обратил внимания. Пусть этим вопросом занимаются матчмейкеры, а моя команда уже выберет. Настало время других упрашивать меня», — сказал Оливейра на пресс-конференции после турнира UFC 274.
Напомним, поединок Оливейры и Гэтжи на турнире завершился досрочной победой бразильца удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе (лёгкий вес) остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
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