Тони Фергюсона выписали из больницы, куда он попал после боя с Чендлером

Американский боец ММА Тони Фергюсон был выписан из больницы. Туда его доставили после боя с соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 274. Бой завершился тяжёлым нокаутом. После пропущенного удара ногой Фергюсон не смог продолжить бой, поединок был остановлен во втором раунде.



После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, он избежал тяжёлых травм.



Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон в любом случае сохранит контракт с организацией вне зависимости от исходя боя.

Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.