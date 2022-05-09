Глава UFC заявил, что организует охрану весов после провала Оливейры накануне UFC 274

Президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен примет решительные меры, чтобы убедиться, что «кошмарный» сценарий взвешивания Чарльза Оливейры на UFC 274 больше не повторится. Напомним, что из-за проваленного взвешивания бразилец лишился титула в лёгком весе.

Эта мера, по его словам, будет заключаться в том, что охранник должен следить за шкалой, которую промоушен калибрует так, чтобы она соответствовала той, которая используется государственной атлетической комиссией, осуществляющей надзор за мероприятием. Уайт указал, что бойцы, не являющиеся гражданами США, возможно, были ответственны за изменение шкалы промоушена, используемой на UFC 274, что, возможно, привело к неточным показаниям.

Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт.

«У нас есть проблема в том, что, когда выходят парни и начинают проверять весы накануне вечером, то все европейцы и парни из других частей света измеряют килограммы, поэтому все они начинают мучаться со шкалой, чтобы посмотреть на килограммы и, кто знает… В этой чудовищной машине так много движущихся частей, которые мы запускаем каждую неделю, и у нас должен быть охранник там, где сейчас находятся весы. Это то, что нам придется сделать», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

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