Фергюсон поздравил Чендлера с победой в бою на турнире UFC 274

38-летний американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поздравил с победой своего оппонента на UFC 274 – Майкла Чендлера, который нокаутировал Тони ярким ударом ногой в челюсть во втором раунде турнира.

«Поздравляю Майкла с победой на UFC 274. Было очень круто, поддержка была чертовски дикой – именно поэтому я и люблю это. Приятно вернуться, я по-прежнему голоден! Мы только начинаем. Желаю удачи тебе в следующем бою, чемпион», — гласит публикация Фергюсона в «Твиттере».



Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон в любом случае сохранит контракт с организацией вне зависимости от исходя боя.



Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду, ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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