Исраэль Адесанья и Джаред Каннонье возглавят турнир UFC 276

Чемпион UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту титула на турнире UFC 276, который состоится 2 июля в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Джаред Каннонье.

Напомним, в феврале Адесанья успешно провёл защиту титула, победив Роберта Уиттакера. Поединок продлился все пять раундов. Все три арбитра по итогам боя присудили победу Адесанье — 48:47, 48:47, 49:46.



Незадолго до этого боя Адесанья подписал выгодный контракт с UFC сразу на несколько поединков.

Каннонье также последний раз выходил в октагон в феврале. Тогда он нокаутировал соотечественника Дерека Брансона во 2-м раунде поединка в Хьюстоне.

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